news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 24 сентября 2024 11:16

Прокуратура назвала основную версию отравления семьи с детьми в Красноярском крае

Скопировать ссылку

Отравление аэрозольным препаратом от насекомых стало основной версией отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края, где погибли четверо детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», – говорится в заявлении надзорного ведомства.

К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены также эксперты федерального экспертного учреждения столицы. Расследование продолжается.

В минувшую субботу в больницу села Красная Сопка с симптомами отравления были госпитализированы четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, а также их отец и мать. В этот же день двое детей – шестилетняя девочка и тринадцатилетний мальчик – скончались. На следующий день стало известно о смерти одиннадцатилетней девочки. Накануне ночью в медучреждении скончался четвертый ребенок из семьи. Девочке было 12 лет.

#отравления
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100