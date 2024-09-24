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Прокуратура назвала основную версию отравления семьи с детьми в Красноярском крае
Отравление аэрозольным препаратом от насекомых стало основной версией отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края, где погибли четверо детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», – говорится в заявлении надзорного ведомства.
К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены также эксперты федерального экспертного учреждения столицы. Расследование продолжается.
В минувшую субботу в больницу села Красная Сопка с симптомами отравления были госпитализированы четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, а также их отец и мать. В этот же день двое детей – шестилетняя девочка и тринадцатилетний мальчик – скончались. На следующий день стало известно о смерти одиннадцатилетней девочки. Накануне ночью в медучреждении скончался четвертый ребенок из семьи. Девочке было 12 лет.
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