Четвертый ребенок умер после отравления в Красноярском крае

Сегодня ночью в медучреждении скончался четвертый ребенок из семьи, отравившейся продуктами, купленными в магазине в селе Красная Сопка Красноярского края. Девочке было 12 лет. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

В минувшую субботу в больницу села Красная Сопка с симптомами отравления были госпитализированы четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, а также их отец и мать. В этот же день двое детей – шестилетняя девочка и тринадцатилетний мальчик – скончались. На следующий день стало известно о смерти одиннадцатилетней девочки.

Члены семьи почувствовали себя плохо после ужина пельменями и курицей, приобретенными в местном магазине «Олимп». Следственный комитет возбудил уголовное дело о сбыте продукции, не соответствующей стандартам безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Прокуратура рассматривает несколько версий произошедшего. Основная из них заключается в том, что дети и родители отравились неизвестным веществом вместе с пищей.

По информации управления Россельхознадзора по региону, большая часть продукции в магазине, где семья купила еду, была реализована без ветеринарных документов. Все полуфабрикаты и курица изъяты из сельского магазина.