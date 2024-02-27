Прокуратура намерена добиться отмены оправдательного приговора экс-ректору КНИТУ-КХТИ

Прокуратура Татарстана направила в Верховный суд республики апелляционное представление с предложением отменить приговор экс-ректору КНИТУ-КХТИ Сергею Юшко и направить дело на новое рассмотрение. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Представитель прокуратуры уточнил, что рассмотрение представления прокуратуры состоится в Верховном суде Татарстана 19 марта.

Напомним, в конце января Вахитовский районный суд Казани вынес Сергею Юшко оправдательный приговор. С него сняли обвинение в присвоении миллионов за отсутствием в его действиях состава преступления и признали право на реабилитацию.

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Бывшего ректора КХТИ обвиняли в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, Сергей Юшко с 2004-го по 2017 год фиктивно занимал должность в вузе. Там он числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета информационных технологий КНИТУ. В это же время он работал на полной ставке в технопарке «Идея». Зарплату Юшко получал с двух мест сразу и заработал таким образом почти 10 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, Юшко в 2013 году незаконно заработал на организации семинаров. По материалам дела, между технопарком и КНИТУ был заключен договор на проведение курсов по повышению квалификации сотрудников университета. Услугу оценили в 1,3 миллиона рублей. Юшко должен был организовать семинары с участием квалифицированных преподавателей, часть из них должна была прибыть из-за границы. На деле же иностранных преподавателей никто не приглашал, а на мероприятие потратили не больше 129 тыс. рублей. Следствие полагает, что остальные средства экс-ректор присвоил.