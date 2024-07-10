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Происшествия 10 июля 2024 10:54

Прокуратура начала расследование авиакатастрофы в Камско-Устьинском районе РТ

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Приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан.

Напомним, инцидент произошел утром 10 июля 2024 года вблизи поселка Камское Устье. По предварительной информации, потерпевшим крушение воздушным судном является самолет модели Cessna-172. Точные обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Для проведения оперативных следственных действий на место аварии незамедлительно выехали Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

Татарская транспортная прокуратура проводит тщательную проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ход расследования находится под личным контролем Приволжского транспортного прокурора.

#упал самолет
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