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Прокуратура начала расследование авиакатастрофы в Камско-Устьинском районе РТ
Приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан.
Напомним, инцидент произошел утром 10 июля 2024 года вблизи поселка Камское Устье. По предварительной информации, потерпевшим крушение воздушным судном является самолет модели Cessna-172. Точные обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
Для проведения оперативных следственных действий на место аварии незамедлительно выехали Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.
Татарская транспортная прокуратура проводит тщательную проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Ход расследования находится под личным контролем Приволжского транспортного прокурора.
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