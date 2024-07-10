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Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета у Камского Устья
В Камско-Устьинском районе Татарстана рухнул прогулочный самолет. По предварительной информации, в результате крушения погибли три человека, еще один пострадал.
Предварительно, легкомоторный самолет модели Cessna-172 рухнул на землю и загорелся у Камского Устья. В социальных сетях сообщают, что очевидцам удалось извлечь из кабины одного мужчину, получившего переломы.
Информация дополняется.
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