Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета у Камского Устья

В Камско-Устьинском районе Татарстана рухнул прогулочный самолет. По предварительной информации, в результате крушения погибли три человека, еще один пострадал.

Предварительно, легкомоторный самолет модели Cessna-172 рухнул на землю и загорелся у Камского Устья. В социальных сетях сообщают, что очевидцам удалось извлечь из кабины одного мужчину, получившего переломы.

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