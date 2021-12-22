Прокуратура начала проверку после того, как в Казани несколько домов остались без тепла

Надзорное ведомство Казани начало проверку после коммунальной аварии, из-за которой несколько многоквартирных домов в Ново-Савиновском районе города остались без тепла.

Прокуратура проверит работу ответственных организаций на соблюдение требований закона об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на теплосетях. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что из-за скачка напряжения ряд домов по улицам Чистопольская, Мусина, Четаева и Бичурина остался без тепла.