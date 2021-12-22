news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
22 декабря 2021  10:37
Павел Климчак

Прокуратура начала проверку после того, как в Казани несколько домов остались без тепла

news_top_970_100

Надзорное ведомство Казани начало проверку после коммунальной аварии, из-за которой несколько многоквартирных домов в Ново-Савиновском районе города остались без тепла.

Прокуратура проверит работу ответственных организаций на соблюдение требований закона об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на теплосетях. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что из-за скачка напряжения ряд домов по улицам Чистопольская, Мусина, Четаева и Бичурина остался без тепла.

#теплоснабжение #проверка прокуратуры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное