Из-за скачка напряжения ряд домов в Ново-Савиновском районе Казани остался без тепла

Жители нескольких домов в Ново-Савиновском районе Казани, расположенных по улицам Чистопольская, Мусина, Четаева и Бичурина, временно остались без отопления. Причиной коммунальной аварии стал скачок напряжения и последующее за ним отключение насосов котельной Савиново.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на данные Комитета ЖКХ, при включении произошел гидроудар в сетях, который повредил трубопровод. Предположительным местом повреждения специалисты считают район дома №48 по улице Четаева.

Ремонт планируется завершить в течение дня — отопление вернется в большинство домов после локализации повреждения. Однако в Комитете ЖКХ добавляют, что некоторое время в два дома по улице Четаева, №46 и №48, тепло будет подаваться со сниженными параметрами.