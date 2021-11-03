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Ру Тат
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Происшествия
3 ноября 2021  14:07
Павел Климчак

Прокуратура начала проверку после того, как ребенок в Казани выпал из окна и погиб

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Надзорное ведомство организовало проверку после того, как в Казани из окна шестого этажа жилого дома на Горьковском шоссе выпал двухлетний ребёнок.

По предварительным данным, ребенок сам открыл окно и выпал из него. В этот момент в квартире находилась его мать, старший брат и еще один родственник, который спал. Отец ребёнка был на работе.

На место происшествия выезжал прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. Выясняются обстоятельства случившегося, сообщил ИА «Татар-информ» и.о. старшего помощника прокурора РТ Динар Чуркин.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее агентство сообщало о том, что в Казани ребенок погиб, выпав из окна дома на Горьковском шоссе.

#прокуратура #погиб ребенок #ребенок выпал из окна
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