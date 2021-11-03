Ребенок погиб, выпав из окна дома на Горьковском шоссе в Казани

Инцидент произошёл в жилом доме по адресу Горьковское шоссе, 15 сегодня днём, в районе 12.15.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, ребёнку было два года, он погиб до приезда бригады скорой помощи.

Как стало известно агентству, ребёнок выпал из окна шестого этажа на козырёк дома. Его отец сам поднялся и спустил его на землю. Прибывшим медикам показалось, что ребенок ещё жив, и они пытались помочь ему в машине скорой. Причина падения пока остаётся неизвестной.