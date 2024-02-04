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Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП В Татарстане
Прокуратура организовала проверку после ДТП с погибшим ребенком в Высокогорском районе. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, смертельное ДТП произошло сегодня на 823-м км автодороги М7 «Волга». По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и влетел в грузовик, стоявший на краю проезжей части. В результате 5-летний ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, пассажирка – мать ребенка – получила тяжелые травмы, водитель – отец ребенка – не пострадал.
«На место происшествия выехал прокурор района Алмаз Валиахметов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения», – отметили в прокуратуре.
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