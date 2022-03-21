Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с такси и фурой на трассе в Татарстане

Как выяснилось, причиной аварии фуры и такси в Верхнеуслонском районе РТ стало то, что водитель легкового авто выехал на встречку в том месте, где это запрещено, и столкнулся с большегрузом.

Фото: Прокуратура РТ

Как уточнил старший помощник прокурора РТ, в ДТП до приезда скорой помощи погибли 30-летний водитель и 59-летний пассажир такси. На место происшествия выезжал районный прокурор Василий Егоров. Надзорное ведомство организовало проверку по факту аварии.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Верхнеуслонском районе Татарстана столкнулись такси и фура. В результате ДТП скончались пассажир и водитель легковушки.