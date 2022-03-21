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Ру Тат
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Происшествия
21 марта 2022  08:40
Павел Климчак

Водитель и пассажир такси скончались, столкнувшись с фурой на трассе в Татарстане

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Авария произошла в Верхнеуслонском районе республики, на трассе Р-241 у поворота на Верхние Меми. Здесь столкнулись такси и фура, груженная садовыми инструментами и инвентарем.

 

Фото: очевидцы

От сильного удара вся передняя часть легковушки превратилась в груду металлолома. После столкновения у грузовика загорелась кабина.

 

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, в ДТП скончались двое мужчин – водитель и пассажир такси. Обстоятельства аварии в данный момент уточняются.

#ДТП #такси
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