Водитель и пассажир такси скончались, столкнувшись с фурой на трассе в Татарстане

Авария произошла в Верхнеуслонском районе республики, на трассе Р-241 у поворота на Верхние Меми. Здесь столкнулись такси и фура, груженная садовыми инструментами и инвентарем.

Фото: очевидцы

От сильного удара вся передняя часть легковушки превратилась в груду металлолома. После столкновения у грузовика загорелась кабина.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, в ДТП скончались двое мужчин – водитель и пассажир такси. Обстоятельства аварии в данный момент уточняются.