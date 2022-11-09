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Ру Тат
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Происшествия
9 ноября 2022  18:41
Павел Климчак

Прокуратура Казани начала проверку после пожара в ресторане «Михайловская усадьба»

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Надзорное ведомство Казани начало проверку после возгорания в ресторане «Михайловская усадьба» в казанском поселке Малые Клыки. На место происшествия выехал зампрокурора Советского района Рушан Гильфанов.

Прокуратура вместе со специалистами оценят соблюдения требований пожарной безопасности и примут меры реагирования, если будут выявлены какие-либо нарушения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в половину шестого вечера пожар удалось локализовать. В 18.42 пожар удалось полностью потушить.

Ранее «Татар-информ» сообщал о пожаре в «Михайловской усадьбе», площадь которого составила 1200 квадратных метров. Возгорание началось на чердаке здания. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

#Прокуратура #пожар
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