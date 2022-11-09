В Малых Клыках в Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба»

Сообщение о том, что в казанском поселке Малые Клыки произошло возгорание в ресторане «Михайловская усадьба», поступило сегодня около половины пятого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Видео с крупным пожаром появилось в социальных сетях.

Возгорание началось на чердаке здания. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По последним данным ведомства, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.