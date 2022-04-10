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Ру Тат
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Происшествия
10 апреля 2022  14:24
Павел Климчак

Прокуратура начала проверку после пожара в казанском отеле «Капитал»

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Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку после возгорания в отеле «Капитал» на улице Право-Булачной.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что в центре Казани загорелась крыша отеля «Капитал». Сильное задымление из-под кровли сняли на видео очевидцы.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Вахитовского района Нияз Мотыгуллин. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

#прокурорская проверка
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