Прокуратура начала проверку после пожара в казанском отеле «Капитал»

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку после возгорания в отеле «Капитал» на улице Право-Булачной.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что в центре Казани загорелась крыша отеля «Капитал». Сильное задымление из-под кровли сняли на видео очевидцы.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Вахитовского района Нияз Мотыгуллин. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.