news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 апреля 2022  12:37
Павел Климчак

Очевидцы сняли на видео, как из отеля в центре Казани валит дым

news_top_970_100

Сегодня в двенадцать часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о том, что в отеле «Капитал» на улице  Право-Булачной произошло сильное задымление. Видео, как из двухэтажного здания отеля валит дым, появилось в социальных сетях.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место выехали пожарные. Посетители и работники отеля эвакуировались до прибытия спецслужб. В данный момент пожарные вскрывают кровлю.

 

Фото: соцсети

 

#пожар #отель
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное