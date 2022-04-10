Очевидцы сняли на видео, как из отеля в центре Казани валит дым

Сегодня в двенадцать часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о том, что в отеле «Капитал» на улице Право-Булачной произошло сильное задымление. Видео, как из двухэтажного здания отеля валит дым, появилось в социальных сетях.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место выехали пожарные. Посетители и работники отеля эвакуировались до прибытия спецслужб. В данный момент пожарные вскрывают кровлю.