Прокуратура начала проверку после падения на казанцев ледяных глыб с крыш

Прокуратура Казани организовала проверку информации о травмировании двух человек из-за схода снега с крыши. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Напомним, сегодня двое жителей Казани пострадали от упавших с крыш ледяных глыб. Так, на Чистопольской улице с козырька пятиэтажного дома №26/5 снежная наледь упала на 35-летнего мужчину. В результате казанец получил многочисленные травмы, от госпитализации отказался. Кроме того, от упавшей с крыши ледяной глыбы пострадала 45-летняя женщина. Ледяной пласт сошел с крыши трехэтажного здания по улице Горького. Пострадавшую доставили в городскую больницу №7.

«Надзорное ведомство выяснит обстоятельства инцидента и в случае выявления нарушений законодательства примет меры реагирования», – добавили в прокуратуре.

UPD(20.40). По факту травмирования мужчины из-за схода наледи с крыши дома на улице Чистопольской возбуждено уголовное дело.