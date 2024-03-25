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Прокуратура начала проверку после падения на казанцев ледяных глыб с крыш
Прокуратура Казани организовала проверку информации о травмировании двух человек из-за схода снега с крыши. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Напомним, сегодня двое жителей Казани пострадали от упавших с крыш ледяных глыб. Так, на Чистопольской улице с козырька пятиэтажного дома №26/5 снежная наледь упала на 35-летнего мужчину. В результате казанец получил многочисленные травмы, от госпитализации отказался. Кроме того, от упавшей с крыши ледяной глыбы пострадала 45-летняя женщина. Ледяной пласт сошел с крыши трехэтажного здания по улице Горького. Пострадавшую доставили в городскую больницу №7.
«Надзорное ведомство выяснит обстоятельства инцидента и в случае выявления нарушений законодательства примет меры реагирования», – добавили в прокуратуре.
UPD(20.40). По факту травмирования мужчины из-за схода наледи с крыши дома на улице Чистопольской возбуждено уголовное дело.
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