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Ру Тат
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Происшествия
9 января 2023  15:11
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после отравления угарным газом семьи с детьми в Казани

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Прокуратура Казани начала проверку после отравления угарным газом семьи с двумя маленькими детьми, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», – уточнил Галиев.

По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани супруги с двумя маленькими дочками отравились угарным газом.

 

#Прокуратура РТ #Отравление угарным газом
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