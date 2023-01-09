Прокуратура начала проверку после отравления угарным газом семьи с детьми в Казани

Прокуратура Казани начала проверку после отравления угарным газом семьи с двумя маленькими детьми, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», – уточнил Галиев.

По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани супруги с двумя маленькими дочками отравились угарным газом.