Семья с двумя маленькими детьми отравилась угарным газом в Казани

Сообщение об отравлении угарным газом четырех человек в квартире многоквартирного жилого дома по улице Коломенская в Казани поступило сегодня днем, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Известно, что пострадали четыре человека: годовалая и пятилетняя девочки, 45-летний мужчина и 40-летняя женщина. У всех отравление угарным газом.

Женщину с детьми госпитализировали в ДРКБ, мужчину – в 7-ю горбольницу Казани.

Предварительная причина происшествия – обратная тяга в системе вентиляции.

Всего за первую неделю нового года в Татарстане зарегистрированы 4 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 10 человек, из них четверо – дети.