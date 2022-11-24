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Происшествия
24 ноября 2022  07:56
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после отравления угарным газом мужчины с младенцем в Казани

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Прокуратура Татарстана организовала проверку  информации об  отравлении угарным газом двух человек в квартире дома №46 на улице Маршала Чуйкова, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. 

Надзорное ведомство вместе с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.  

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани угарным газом отравились мужчина и младенец. 

#Отравление угарным газом #Прокуратура РТ
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