Прокуратура начала проверку после отравления угарным газом мужчины с младенцем в Казани

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об отравлении угарным газом двух человек в квартире дома №46 на улице Маршала Чуйкова, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство вместе с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани угарным газом отравились мужчина и младенец.