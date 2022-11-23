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Ру Тат
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Происшествия
23 ноября 2022  23:28

Мужчина и младенец отравились угарным газом в одной из квартир дома на Чуйкова в Казани

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Около половины одиннадцатого ночи поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №46 на Чуйкова отравились угарным газом взрослый и ребенок. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 

Медики скорой помощи осмотрели 32-летнего мужчину и диагностировали у него отравление угарным газом средней степени тяжести. От госпитализации он отказался. 

Новорожденного мальчика в состоянии легкой степени отравления угарным газом госпитализировали в ДРКБ.

На место выехали сотрудники газовой службы и прокуратуры, а также следователи и полицейские. Им предстоит установить все детали и причины случившегося.
 
 
 

#отравились угарным газом
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