Прокуратура начала проверку после отравления угарным газом матери с детьми в Альметьевске

После отравления угарным газом женщины и троих сыновей в Альметьевске городская прокуратура начала проверку.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по предварительным данным, дети с мамой отравились газом во время купания из-за неисправной вытяжки в ванной комнате.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», – пояснил Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске угарным газом отравились мать и трое сыновей.