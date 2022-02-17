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Ру Тат
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Происшествия
17 февраля 2022  08:07
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после отравления угарным газом матери с детьми в Альметьевске

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После отравления угарным газом женщины и троих сыновей в Альметьевске городская прокуратура начала проверку.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по предварительным данным, дети с мамой отравились газом во время купания из-за неисправной вытяжки в ванной комнате.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит  исполнение  законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», – пояснил Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске угарным газом отравились мать и трое сыновей.

 

#Отравление угарным газом #Прокуратура РТ
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