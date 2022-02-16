Мать и трое сыновей отравились угарным газом в пятиэтажке в Альметьевске

Информация о том, что в одном из пятиэтажных домов на улице Автомобилистов в Альметьевске мать и трое детей отравились угарным газом, поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 в половине десятого. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

43-летняя женщина и трое ее сыновей – 4-х, 7-и и 9-ти лет получили отравление угарным газом в легкой степени. Детей осмотрели медики детской больницы, мать – врачи Альметьевской ЦРБ, всех четверых отпустили домой на амбулаторное лечение.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, за первые полтора месяца с начала года в Татарстане уже зафиксированы десять случаев отравления угарным газом – два человека погибли, 23 пострадали, среди них девять детей.