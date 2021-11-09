Прокуратура начала проверку после отравления шести воспитанников приюта в Татарстане

Надзорное ведомство Мамадышского района республики начало проверку после того, как в приюте «Надежда» в селе Красная Горка шестеро воспитанников отравились, выпив антисептик.

В частности ведомство проверит соблюдение закона о безопасности детей в соцучреждении. Ход проверки находится на контроле в прокуратуре Татарстана, как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане шестеро воспитанников приюта попали в больницу, выпив антисептик.