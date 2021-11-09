news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 ноября 2021  12:10
Полина Шевчук

В Татарстане шестеро воспитанников приюта попали в больницу, выпив антисептик

news_top_970_100

Как было предварительно установлено следствием, 7 ноября в селе Красная Горка шестеро детей в возрасте от 13 до 17 лет из социального приюта для детей и подростков «Надежда» взяли флакон с антисептиком, который стоял на входе в учреждение. Дети разбавили его водой и выпили. 

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, позже ребята почувствовали себя плохо и были доставлены в Мамадышскую ЦРБ. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Как полагает следствие, отравление произошло в результате ненадлежащего контроля со стороны администрации приюта за сохранностью антисептического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 
 

#следком рт #отравились дети
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное