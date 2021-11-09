В Татарстане шестеро воспитанников приюта попали в больницу, выпив антисептик

Как было предварительно установлено следствием, 7 ноября в селе Красная Горка шестеро детей в возрасте от 13 до 17 лет из социального приюта для детей и подростков «Надежда» взяли флакон с антисептиком, который стоял на входе в учреждение. Дети разбавили его водой и выпили.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, позже ребята почувствовали себя плохо и были доставлены в Мамадышскую ЦРБ. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Как полагает следствие, отравление произошло в результате ненадлежащего контроля со стороны администрации приюта за сохранностью антисептического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

