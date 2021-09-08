Прокуратура начала проверку после отравления ребенка в Челнах неизвестным веществом

Инцидент произошел 7 сентября в Челнах. 12-летнего ребенка с отравлением неизвестным веществом госпитализировали в КДМЦ.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, ребенок и его мать состояли на учете в отделе полиции.

«Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснил Галиев.

По данным агентства, причиной отравления мог стать газ из зажигалок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в больницу Челнов доставили мальчика с отравлением неизвестным веществом.