Прокуратура начала проверку после отравления газом в Казани матери с двумя дочерьми

Прокуратура Кировского района Казани начала проверку после того, как на улице Мулланура Вахитова угарным газом отравилась женщина с двумя дочерьми.

Инцидент произошел накануне около десяти вечера. 50-летнюю женщину и ее двоих дочерей 12 и 8 лет доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

На момент проверки утечки газа не обнаружено, а внутридомовое газовое оборудование исправно.

«На место происшествия выезжал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», – подчеркнул старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани угарным газом отравилась бабушка, ее дочь и две внучки.