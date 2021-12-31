Бабушка, ее дочь и две внучки госпитализированы в Казани с отравлением

В одном из домов на улице Мулланура Вахитова в Кировском районе Казани за час до полуночи отравились две женщины и два ребенка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

69-летняя женщина госпитализирована в городскую клиническую больницу №7 с отравлением средней степени тяжести.

Ее 44-летняя дочь и две внучки – 12-ти и 8-ми лет госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Все трое получили отравление легкой степени.

Чем именно отравились взрослые и дети, в настоящее время выясняется, на месте работают сотрудники газовых служб.



