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Ру Тат
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Происшествия
31 декабря 2021  00:14

Бабушка, ее дочь и две внучки госпитализированы в Казани с отравлением

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В одном из домов на улице Мулланура Вахитова в Кировском районе Казани за час до полуночи отравились две женщины и два ребенка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

69-летняя женщина госпитализирована в городскую клиническую больницу №7 с отравлением средней степени тяжести. 

Ее 44-летняя дочь и две внучки – 12-ти и 8-ми лет госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Все трое получили отравление легкой степени. 

Чем именно отравились взрослые и дети, в настоящее время выясняется, на месте работают сотрудники газовых служб. 
 
 

#Отравление угарным газом
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