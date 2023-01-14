Прокуратура начала проверку после отравления двух женщин и ребенка угарным газом в Казани

Прокуратура Московского района Казани начала проверку после отравления угарным газом троих человек, в том числе одного ребенка, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было предварительно установлено, инцидент произошел накануне вечером в доме №99 по улице Декабристов. Пострадали три человека – 70-летняя и 41-летняя женщины, а также 6-летний ребенок. Его доставили в ДРКБ.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования», – пояснил Галиев.