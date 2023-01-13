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Ру Тат
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Происшествия
13 января 2023  23:12
Павел Климчак

Две женщины и 7-летний ребенок отравились угарным газом в жилом доме в Казани

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Сегодня вечером в многоквартирном доме по адресу Декабристов, 99 две женщины 41 и 70 лет, а также семилетний ребенок отравились угарным газом. О случившемся сообщили по единому номеру вызова спецслужб 112.

В результате мальчика с отравлением средней степени тяжести доставили в ДРКБ. Обе женщины с отравлением легкой степени тяжести отказались от госпитализации.

Причина происшествия выясняется, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#Отравление угарным газом
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