Две женщины и 7-летний ребенок отравились угарным газом в жилом доме в Казани

Сегодня вечером в многоквартирном доме по адресу Декабристов, 99 две женщины 41 и 70 лет, а также семилетний ребенок отравились угарным газом. О случившемся сообщили по единому номеру вызова спецслужб 112.

В результате мальчика с отравлением средней степени тяжести доставили в ДРКБ. Обе женщины с отравлением легкой степени тяжести отказались от госпитализации.

Причина происшествия выясняется, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.