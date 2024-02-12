Прокуратура начала проверку после отравления двух человек гексеном на автомойке в Казани

Прокуратура Татарстана начала проверку после того, как на автомойке в Казани мужчина отравился химическим веществом, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, инцидент произошел сегодня ночью на автомойке на улице Тульской. Двое мужчин отмывали изнутри порожнюю емкость автоцистерны для перевозки опасных грузов – гексена. В какой-то момент мужчины потеряли сознание внутри автоцистерны.

На место прибыли пожарные, которые достали мужчин наружу и передали медикам. Один из рабочих скончался на месте, его напарник госпитализирован с острым отравлением химическим веществом.

«Прокуратура Приволжского района Казани проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и при наличии оснований примет меры реагирования», – отметили в ведомстве.