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На автомойке в Казани гексеном отравился мужчина, еще один госпитализирован
Сегодня ночью на автомойке на Тульской улице двое мужчин отмывали изнутри порожнюю емкость автоцистерны для перевозки опасных грузов – гексена. В какой-то момент мужчины потеряли сознание внутри автоцистерны. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место прибыли пожарные, которые в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе спустились внутрь емкости, надели на пострадавших маски спасаемого и извлекли их наружу, где передали медикам.
К сожалению, несмотря на реанимационные действия, 39-летний мужчина скончался на месте, а его 35-летний напарник госпитализирован с острым отравлением химическим веществом.
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