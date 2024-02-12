На автомойке в Казани гексеном отравился мужчина, еще один госпитализирован

Сегодня ночью на автомойке на Тульской улице двое мужчин отмывали изнутри порожнюю емкость автоцистерны для перевозки опасных грузов – гексена. В какой-то момент мужчины потеряли сознание внутри автоцистерны. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли пожарные, которые в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе спустились внутрь емкости, надели на пострадавших маски спасаемого и извлекли их наружу, где передали медикам.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

К сожалению, несмотря на реанимационные действия, 39-летний мужчина скончался на месте, а его 35-летний напарник госпитализирован с острым отравлением химическим веществом.