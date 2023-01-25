Прокуратура начала проверку после отравления 5-летней девочки угарным газом в Казани

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту отравления маленького ребенка угарным газом в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что инцидент произошел накануне вечером в одном из жилых домов по улице 3-я Кленовая в Дербышках. Пятилетнюю девочку с отравлением угарным газом легкой степени тяжести доставили в детскую РКБ.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования», – пояснил Галиев.

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