news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
25 января 2023  07:13
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после отравления 5-летней девочки угарным газом в Казани

news_top_970_100

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту отравления маленького ребенка угарным газом в Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что инцидент произошел накануне вечером в одном из жилых домов по улице 3-я Кленовая в Дербышках. Пятилетнюю девочку с отравлением угарным газом легкой степени тяжести доставили в детскую РКБ.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства  об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования», – пояснил Галиев.

 

 

@prokrt

#Отравление угарным газом #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное