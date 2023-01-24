В Казани 5-летнюю девочку госпитализировали с отравлением угарным газом

В Казани пятилетнюю девочку доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Сегодня вечером в 21.00 от дежурного врача скорой помощи в МЧС поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме по улице 3-я Кленовая в Дербышках пострадал ребенок.

В результате девочку 2018 года рождения с отравлением угарным газом легкой степени тяжести доставили в детскую РКБ.

В данный момент специалисты устанавливают причину случившегося. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.