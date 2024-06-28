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Прокуратура начала проверку после наезда на девочку в Азнакаево
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Азнакаево, где сбили 8-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне вечером 62-летний водитель «Лады» сбил маленькую девочку, которая перебегала дорогу. К счастью, малышка осталась жива. С полученными травмами ребенка увезли в больницу.
В настоящее время организована доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.
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