news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 июня 2024 13:37

Прокуратура начала проверку после наезда на девочку в Азнакаево

Скопировать ссылку

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Азнакаево, где сбили 8-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне вечером 62-летний водитель «Лады» сбил маленькую девочку, которая перебегала дорогу. К счастью, малышка осталась жива. С полученными травмами ребенка увезли в больницу.

В настоящее время организована доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2