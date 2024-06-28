Прокуратура начала проверку после наезда на девочку в Азнакаево

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Азнакаево, где сбили 8-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне вечером 62-летний водитель «Лады» сбил маленькую девочку, которая перебегала дорогу. К счастью, малышка осталась жива. С полученными травмами ребенка увезли в больницу.

В настоящее время организована доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры.