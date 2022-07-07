news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 июля 2022  21:16
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после гибели ребенка на озере в Казани

news_top_970_100

Прокуратура организовала проверку после того, как в озере Мочилище у СНТ «Полимер» утонул 17-летний подросток. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение
требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах», – подчеркнул Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани во время купания в озере утонул подросток.

#утонул мальчик #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100