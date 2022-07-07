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Происшествия
7 июля 2022  21:04
Полина Шевчук

В Казани подросток пришел купаться на озеро с друзьями и утонул

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В Казани подросток пришел купаться на озеро с друзьями и утонул
ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что в Казани возле СНТ «Полимер» на озере Мочилище пропал юноша, возможно утонул, поступило сегодня в 19.22. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли водолазы ЗПСО № 2. Тело 17-летнего подростка нашли в 40 метрах от берега на глубине 7 метров. Погибшего доставили на берег, где передали полицейским.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Известно, что мальчик пришел с друзьями купаться. В какой-то момент приятели потеряли его из вида. Стоит отметить, что подростки были одни, а место для купания не оборудовано.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#утонул мальчик
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