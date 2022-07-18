Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на стройке в Казани

После того, как на стройплощадке на улице Окольная в Казани погиб рабочий, прокуратура РТ начала проверку. Об этом сообщает помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

На место происшествия выезжал прокурор Кировского района Эльдар Сабиров.

Фото: © Прокуратура РТ

Надзорным ведомством будет дана правовая оценка в части соблюдения требований охраны труда действиям должностных лиц организации, которые занимаются строительством объекта.

Кроме того, расследование уголовного дела по факт гибели рабочего поставлен на контроль в районной прокуратуре.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на стройплощадке на улице Окольная в Казани короб с арматурой насмерть придавил рабочего.

