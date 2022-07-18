В Казани короб с арматурой сорвался со строп и насмерть придавил рабочего

Трагедия произошла в минувшую пятницу на стройплощадке по улице Окольная в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Предварительно установлено, что 52-летний рабочий находился на втором этаже строящегося здания. Он должен был принять короб с арматурой. По невыясненной причине, одна из строп отцепилась и груз рухнул на мужчину.

От полученных повреждений рабочий скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

