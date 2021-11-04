Прокуратура начала проверку после гибели подростка при обвале земли на стройке в РТ

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела после того, как подростка завалило насмерть землей во время копки траншеи в селе Песчаные Ковали в Приволжском районе Казани.

Выяснилось, что погибший подросток был сыном одного из рабочих. Он пришёл на объект к своему отцу. Кроме того, в результате случившегося погиб еще один рабочий.

На место происшествия выезжала и.о. прокурора Приволжского района Алия Саетгараева. Надзорное ведомство начало проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Об этом сообщил и.о. старшего помощника прокурора РТ Динар Чуркин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что подростка и мужчину насмерть засыпало землей во время прокладки траншеи в Татарстане.