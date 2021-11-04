Подростка и мужчину насмерть засыпало землей во время прокладки траншеи в Татарстане

Сообщение о случившемся поступило по номеру вызова спецслужб 112 сегодня днем. Во время проведения земляных работ в коттеджном поселке «Брайт Парк» в Приволжском районе Казани обвалилась часть грунта траншеи для прокладки трубопровода. Двое рабочих оказались засыпаны землей: одному из них было 14 лет, второму – 21.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Один из них погиб на месте происшествия, второй скончался в машине скорой помощи. По предварительной информации, они были подсобными рабочими. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.