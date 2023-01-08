Прокуратура начала проверку после ДТП в Татарстане, в котором погибли два подростка

Альметьевская прокуратура начала проверку после столкновения двух легковушек в Альметьевском районе, в результате которого погибли две девушки-подростка.

По итогам проверки надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности дорожного движения.

Также на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела о нарушении ПДД водителем, повлекшем смерть двух лиц. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.