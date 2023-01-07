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Ру Тат
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Происшествия
7 января 2023  14:40
Павел Климчак

Две девушки-подростка погибли в лобовом столкновении легковушек на трассе в Татарстане

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Сегодня на 29-м километре трассы Альметьевск – Муслюмово в Альметьевском районе республики произошло ДТП с участием двух легковушек – Hyundai и Toyota.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

По предварительным данным, девушка за рулем Hyundai выехала на встречку на высокой скорости и столкнулась с Toyota. В результате аварии две пассажирки японского автомобиля 19 и 17 лет скончались на месте ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Оба водителя с различными травмами доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

#ДТП
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