Две девушки-подростка погибли в лобовом столкновении легковушек на трассе в Татарстане

Сегодня на 29-м километре трассы Альметьевск – Муслюмово в Альметьевском районе республики произошло ДТП с участием двух легковушек – Hyundai и Toyota.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

По предварительным данным, девушка за рулем Hyundai выехала на встречку на высокой скорости и столкнулась с Toyota. В результате аварии две пассажирки японского автомобиля 19 и 17 лет скончались на месте ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Оба водителя с различными травмами доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.