Прокуратура начала проверку после ДТП с трамваем и «ГАЗелью» в Казани

Прокуратура города проверит, как исполняются законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на улице Гвардейская трамвай сошел с рельсов и столкнулся с «ГАЗелью». В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу.

