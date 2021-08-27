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Ру Тат
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27 августа 2021  09:39
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после ДТП с трамваем и «ГАЗелью» в Казани

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Прокуратура начала проверку после ДТП с трамваем и «ГАЗелью» в Казани

Прокуратура города проверит, как исполняются законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом.

«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на улице Гвардейская трамвай сошел с рельсов и столкнулся с «ГАЗелью». В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу.
 

 

#Прокуратура РТ #авария с трамваем #ДТП Казань
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