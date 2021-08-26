Трамвай сошел с рельсов и врезался в «ГАЗель» в Казани, есть пострадавшие
Авария произошла сегодня около шести вечера на улице Гвардейская. Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы происшествия, столкнулись «ГАЗель» и трамвай.
Как пояснили в городской Госавтоинспекции, трамвай сошел с рельсов и столкнулся с «ГАЗелью». От мощного удара грузовичок завалился на бок, у него снесло часть кабины и кузова.
По рассказам очевидцев, в момент аварии в общественном транспорте было порядка 20 пассажиров.
Травмы получил водитель «ГАЗели».
«У 32-летнего мужчины сотрясение головного мозга и перелом руки под вопросом. Медики забрали его в больницу», – уточнили в ГИБДД Казани.
Подробности ДТП устанавливаются.