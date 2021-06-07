Прокуратура Набережных Челнов выяснила причину аварии на подстанции "Шильна"

Надзорное ведомство Набережных Челнов установило причину аварии на подстанции «Шильна», из-за которой около 24 тыс. жителей остались без света. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия, во время которой выяснила, что работники филиала АО «Сетевая компания» – «Набережночелнинские электрические сети» не содержали подстанцию в надлежащем состоянии. Во время выезда на место происшествия сотрудники ведомства обнаружили на полу осколки оборудования и стены в копоти.

Комиссия по расследованию аварии установила, что на подстанции повреждена одна из концевых муфт, а также разрушен опорный изолятор. Технической причиной повреждений является нарушение электрической изоляции.

Надзорное ведомство потребовала у директора «Набережночелнинских электрических сетей» устранить все нарушения и наказать виновных.