Из-за аварии на электроподстанции в Челнах более 24 тыс. жителей остались без света

Сегодня вечером в Набережных Челнах произошло аварийное отключение электроподстанции, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из-за аварии произошло частичное отключение электроснабжения в Автозаводском районе города, без света остались около 24 тыс. жителей, семь школ и детских садов, а также две поликлиники.

Спецслужбы приступили к устранению последствий аварии, причина происшествия устанавливается.

Как сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место инцидента выехал прокурор города Дмитрий Ерпелев. Дальнейшие обстоятельства уточняются. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики.

По предварительной версии, причиной инцидента могло стать разрушение разрядника трансформатного напряжения на подстанции.