Прокуратура Казани проводит проверку после нападения собаки на 6-летнего ребенка

Прокуратура Авиастроительного района города Казани организовала проверку по факту нападения собаки на ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 15 июля на улице Дементьева собака, гулявшая без намордника, укусила 6-летнего мальчика в лицо. Мальчику оказали помощь в ДРКБ Казани и отпустили домой.

По факту нападения животного на несовершеннолетнего проводится проверка. Надзорное ведомство даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.