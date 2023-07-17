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Руc Тат
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Происшествия 17 июля 2023 15:51

Прокуратура Казани проводит проверку после нападения собаки на 6-летнего ребенка

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Прокуратура Авиастроительного района города Казани организовала проверку по факту нападения собаки на ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 15 июля на улице Дементьева собака, гулявшая без намордника, укусила 6-летнего мальчика в лицо. Мальчику оказали помощь в ДРКБ Казани и отпустили домой.

По факту нападения животного на несовершеннолетнего проводится проверка. Надзорное ведомство даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.

#собака укусила ребенка
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