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Ребенка, пострадавшего в результате нападения собаки в Казани, выписали из больницы
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Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на одной из детских площадок в Казани на маленького мальчика напала собака. Отмечается, что если бы пес приложил еще больше усилий, то ребенок мог бы остаться без глаза.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ДРКБ Казани, в настоящее время мальчик находится дома. Его выписали из больницы.
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