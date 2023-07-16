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Руc Тат
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Происшествия 16 июля 2023 15:07

Ребенка, пострадавшего в результате нападения собаки в Казани, выписали из больницы

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Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на одной из детских площадок в Казани на маленького мальчика напала собака. Отмечается, что если бы пес приложил еще больше усилий, то ребенок мог бы остаться без глаза.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ДРКБ Казани, в настоящее время мальчик находится дома. Его выписали из больницы.

#нападение на ребенка
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