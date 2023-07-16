Ребенка, пострадавшего в результате нападения собаки в Казани, выписали из больницы

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на одной из детских площадок в Казани на маленького мальчика напала собака. Отмечается, что если бы пес приложил еще больше усилий, то ребенок мог бы остаться без глаза.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ДРКБ Казани, в настоящее время мальчик находится дома. Его выписали из больницы.