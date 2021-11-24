Прокуратура Казани потребовала наказать рабочих, виновных в отравлении двух человек газом

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку после отравления двух человек угарным газом в доме охранника на Горьковском шоссе. Мужчина 68 лет скончался на месте, его престарелая мать госпитализирована и сейчас находится на стационарном лечении.

Как удалось выяснить надзорному ведомству, причиной инцидента послужило ненадлежащее состояние газового оборудования: в местах присоединения дымоотводящего патрубка есть следы сквозной коррозии, откуда газ, предположительно, через щели в деревянных полах из подвала попадал в помещение.

Последнее техобслуживание газового оборудования проводилось работниками ЭПУ «Зеленодольскгаз» в прошлом году. В 2021 году обслуживание не проводилось из-за того, что жильцы не пустили специалистов в помещение. Таким образом, АО «Старт» как собственник дома не обеспечило надлежащее содержание газового оборудование в доме охранника.

Кроме того, не дана правовая оценка действиям жильцов, когда они не пускали специалистов для выполнения техобслуживания. К административной ответственности за этот поступок их не привлекли.

По итогам проверки прокуратура потребовала у директоров АО «Старт» и ЭПУ «Зеленодольскгаз» устранить нарушения и наказать виновных сотрудников.